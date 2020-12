Zácsik: Borzasztó, mennyire mélyen vagyunk lelkileg

Norvégia az Eb csodacsapatát is elintézte, már biztosan elődöntős

Vereséggel kezdte a középdöntőt a női kézilabda-válogatott, amely a második félidő közepén ugyan csak egy gólra volt a németektől, végül azonban héttel kikapott.

„Szégyellem magam, nem is tudok most mit mondani. Amikor ott volt a lehetőség, hogy egyenlítsünk, még abba is belezavarodtunk, nem tudtunk feljönni. Ott úgy éreztük, összeállt a védekezés, lerohanásokból lőttünk gólokat. De mindig belehibáztunk, nagyon sok ziccert kihagytunk.

Ennyi hibával nem fogunk mérkőzést nyerni. Pedig most már nincs más választás a románok ellen, mert már borzasztó, mennyire mélyen vagyunk lelkileg. Össze kell magunkat szedni!

– nyilatkozta az NSO-nak Szöllősi-Zácsik Szandra, a magyar csapat átlövője.

Tóvizi Petra azt mondta, görcsösnek érzi a csapatot, ami leginkább abból fakad, hogy meg akarnak felelni a magukkal szemben támasztott elvárásnak.

A magyar csapat legközelebb hétfőn játszik az Eb-n, amikor a hozzá hasonlóan nullapontos Románia lesz az ellenfele a középdöntőben.