Hirtelen az Európa-bajnokságon találta magát Kim Rasmussen

A Montenegrói Kézilabda Szövetség a korábban Magyarországon dolgozó Kim Rasmussent nevezte ki szövetségi kapitánynak. Mozgalmas hétvégéje volt a szövetségnek, mivel a Buducnost Podgorica edzője lemondott tízévnyi munka után, a válogatott edzőjét, Per Johanssont pedig kirúgták.

A dán szakember edzőként Bajnokok Ligáját nyert a CSM Bucurestivel, a lengyel válogatottat pedig kétszer is a világbajnoki negyedik helyre hozta be. Ezt követően lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, amellyel az Eb-n 12. és hetedik, a vébén pedig 15. és 14. helyet ért el. Rasmussen jelenleg a MKS Lublin edzője is, egyelőre nem történt bejelentés arra nézve, hogy az edzőt kereső Podgoricához átpártol-e, vagy marad a lengyel klubnál, esetleg csak a válogatottra koncentrál.

A montenegrói együttes a csoportkörben a házigazdákkal, valamint Franciaországgal és Szlovéniával találkozik majd.

Kiemelt kép: SEBASTIEN BOZON / AFP