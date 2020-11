Végre jó hírt is kaptak a Fradi kézilabda-szurkolói

Azok után, hogy hétfőn hivatalosan is kiderült, hogy nem hosszabbítja meg jövő nyáron lejáró szerződését Háfra Noémi és Schatzl Nadine (ráadásul nagy vetélytárs Győri Audi ETO KC-hoz szerződnek), kedden jó hírt is közölt szurkolóival az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata.

A ferencvárosiak a hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy a válogatott kapus, Bíró Blanka 2022. június 30-ig hosszabbított.

Nagyon szeretek itt lenni, szeretem a Ferencvárost, érzem a bizalmat és a körülmények is adottak ahhoz, hogy tovább fejlődjek.

Azt mondják, a kapusok később érnek, szóval bízom benne, hogy bennem is több van még, de azt is érzem magamon, hogy az elmúlt négy és fél évben miben lettem jobb. Most azt szeretném elérni, hogy ne legyen hullámzó a teljesítményem. Szeretném, hogy mindenben stabilan hozzak egy minimum szintet.”

Hozzátette, aki aláírja a szerződését a Ferencvároshoz, az azt is aláírja, hogy csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Kiemelt fotó: MTI/Illyés Tibor