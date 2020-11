A Fucsovicsot legyőző 19 éves teniszező megnyerte élete első ATP-tornáját

Az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató Jannik Sinner szombaton megnyerte a szófiai keménypályás tenisztorna döntőjét.

A 19 éves olasz játékos, aki 2019-ben az U21-es világbajnokságot megnyerte, a fináléban a kanadai Vasek Pospisilt győzte le három szettben.

One he'll never forget:

The moment @janniksin became an ATP Tour champion 🤩

🎥: @TennisTV | #SofiaOpenpic.twitter.com/zyRlnRkFpy

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2020