A Pitbull is KO-val nyert, de nem az övé volt a gála kiütése

Az Egyesült Államokban, Connecticutban rendezték a második legnagyobb ketrecharcos szervezet, a Bellator legutóbbi gáláját, amelynek a főmeccsét a Pitbullnak becézett Patrício Freire vívta Pedro Carvalho ellen. Ez volt az egyik negyeddöntője a Bellator pehelysúlyú Grad Prix-jének, Freire pedig elég gyorsan letudta a meccset, ugyanis már 130 másodperc elteltével kiütötte portugál riválisát.

