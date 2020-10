Nurmagomedov ráállt a mérlegre, a fél világ csalást sejt

Abu-Dzabiban rendezik a UFC következő gáláját szombaton (a Sport1-en 20 órától közvetítik a gálát), amelynek főmeccsét Habib Nurmagomedov vívja majd Justin Gaethje ellen. A 28-0-s mérleggel álló és címvédő dagesztáni ketrecharcos kellemetlen pillanatokat élt át a mérlegelés során, eleve levett magáról minden ruhadarabot, hogy megszabaduljon a pluszsúlytól,

és nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy pontosan hozta a könnyűsúly 155 fontos (70,3 kilogrammos) felső határát.

Khabib Nurmagomedov looked relieved on the scale after making championship weight of 155 pounds for the #UFC254 main event ⚖️ @espnmma pic.twitter.com/3XgfHEXv78

— ESPN (@espn) October 23, 2020