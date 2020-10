Cicipasz feltámadása csak az egyenlítésre volt jó, összejött a Nadal-Djokovic döntő

A világelső Novak Djokovic thrillerbe illő mérkőzésen, öt játszmában, 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1-re legyőzte Sztefanosz Cicipaszt a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének elődöntőjében.

A találkozó sokáig úgy tűnt, hogy sima 3-0-val fog zárulni, miután a világelső játszi könnyedséggel hozta az első két játszmát, viszont a görög ellenfele felszívta magát a harmadik szettre. Ebben 5-4-nél már a meccsért szerválhatott Djokovic, amikor elkezdte tovább hergelni magát Cicipasz azt ismételgetve, hogy „munka, munka, rengeteg munka”.

Match point down in the 3rd set, Tsitsipas tells himself: "Work, work, it takes work". He mutters to himself and says again, "Work, work, a ton of work".

He saves the MP, breaks Djokovic twice and wins the set.#RolandGarros pic.twitter.com/FoWeZTrjIj

