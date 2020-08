Egy pillanatra elborult a Görög Szörny agya és lefejelte az ellenfelét

A Milwaukee Bucks játékosa, Giannis Antetokounmpo mindamellett, hogy az egyik legjobb kosárlabdázó jelenleg, kifejezetten szimpatikus ember is. Azonban úgy tűnik, ő is el tudja veszíteni a fejét, ezt a Washington elleni meccsen láthattuk.

A második negyedben tört be a festékbe, amikor Moritz Wagner az útját állta, a Görög Szörnynek becézett Antetokounmpo ellen fújtak faltot. Kifogásolta a döntést, majd

teljesen váratlanul lefejelte Wagnert, amiért kiállították. Karrierje során negyedszer zavarták le a pályáról.

„Semmi bajom Wagnerrel, ez nem ellene szólt. Csak már bennem volt, hogy minden meccsen kapok ütéseket, egy pillanatra elveszítettem a hidegvéremet” – mondta a meccs után a görög.

Antetokounmpónak tíz perc játék is elég volt ahhoz, hogy 12 pontig és 9 lepattanóig jusson. Csapata, a Bucks nélküle is legyőzte 126-113-ra a Washington Wizardsot.

A játéknap legkiemelkedőbb teljesítményét a portlandi Damian Lillard szállította, aki 61 pontot dobott a Dallas Mavericks 134-131-es legyőzésekor, a Trail Blazers így előrelépett a nyolcadik, rájátszást érő helyre.

A legkedvesebb gesztust pedig a Phoenix Suns tette a játékosai felé: ezúttal nem a hangosbemondó olvasta be a játékosok és a vezetőedző nevét, hanem a családtagjaik videóról.

A csapat folytatta is a remek szereplését. A Suns az újraindulás óta minden meccsét megnyerte, sorozatban a hetediket, így még van esélye a rájátszásba kerülni.

The Suns surprised their players with starting lineups announced by their families at home ❤️ pic.twitter.com/QP72UuqdS7

— ESPN (@espn) August 11, 2020