Kozák Luca egyéni csúcsot futott 100 méter gáton

Kozák Luca 12.83 másodperces egyéni csúccsal harmadik helyen végzett női 100 méter gáton a finnországi Paavo Nurmi Játékok elnevezésű atlétikai versenyen.

A debreceni sprinter szombaton 100 síkon és gáton is magyar bajnoki címet szerzett Budapesten, kedden pedig már a turkui versenyen volt jelenése, ahol nem kimagasló eredménnyel, de bejutott a döntőbe. A fináléban elért egyéni csúcsával harmadikként végzett, a 12.68 mp-es idővel célba érő holland Nadine Visser, illetve a 12.79-cel második olasz Luminosa Bogliolo mögött.

Két éve futottam az egyéni csúcsomat, azóta szerettem volna megjavítani. Most meg is könnyebbültem, hogy végre sikerült. Remélem, lesz folytatása, mert úgy érzem, van még ebben jobb is