Kivették a sportból a halálfélelmet, az eredmény jóformán a verseny halála lett

A profi sport legelemibb része a tét, e nélkül ugyanis nincs vesztenivaló. A verseny pszichózisa érdekes módon nem feltétlen a győzelemről szól, hanem arról, hogy mennyit bukhatunk. Jobb esetben a felkészülés óráit, de akár az az egészségünket, szélsőséges esetben az életünket is. Csak a jó szereplés minimalizálja a károkat: a fájdalmat, a fáradtságot, a stresszt, a végkimerülést. Hatványozottan igaz ez a motorsportokra, ahol a győzelem mellett szó szerint az életben maradás a tét.

A múlt század eleji versenyautók mai szemmel leginkább négykerekű koporsóknak tűnnek, a vezetőket sokkal kevesebb technika védte, mint manapság.

Az autóversenyzés története alatt megszámlálhatatlanul sok embernek kellett meghalnia vagy egy életre rokkanttá válnia, hogy elkezdjenek nagyobb hangsúlyt fektetni a biztonságra. Merthogy az emberi test viszonylag törékeny. Nem feltétlen kell hozzá nagy sebesség, hogy csúnyán összetörjön.

Az életveszélyes sebesség relatív fogalom: halálos lehet az is, ha egy robogós ötvennél elnéz egy kanyart, de az is, ha rossz ütemben váltunk sávot az autópályán. A profi pilóták ezekhez az esetekhez képest elképzelhetetlenül nagyobb sebességgel próbálnak meg az idővel és nem utolsó sorban egymással is versenyezni. Ebben a tempóban, az emberi és a technikai teljesítőképesség határán egy kisebb hiba vagy figyelmetlenség is végzetes lehet.

A halálfélelmen való felülkerekedés adja a motorsportok lényegét, emiatt van minden mozdulatnak súlya, jelentősége, és ez az, ami miatt a nézők már több 100 éve képtelenek megunni.

Hogy mi történik, ha ezt a félelmet kivesszük a profi motorsportból? Erre adott érdekes választ a távolságtartás jegyében eltelt pár hónap és az eRacing.

Az autósport, ellentétben a focival vagy mondjuk a kosárlabdával, abban a szerencsés helyzetben van, hogy viszonylag könnyen szimulálható. Szükség van hozzá egy stabil szoftverre és nem utolsósorban megfelelő hardverre. Az autós szimulátorok elég népszerűek manapság, a bárki által megvásárolható középkategóriás kormány- és pedálszettek félelmetesen jó vezetői élményt tudnak nyújtani, egyes szoftverek pedig brutálisan élethűek.

Az autósport tehát részben folytatódhatott a koronavírus dacára, csak nem a valóságban, hanem a virtuális térben.

Persze az igazi nagyágyúk távol maradtak az eRacingtől, ugyanakkor meglepően sok profi döntött úgy, hogy kipróbálja magát a szimulátorban. De hogyan is kezdődött ez az egész? Íme, pár pontban a teljes autó- és motorsport versenynaptárának összeomlása:

A karantén alatt kibontakozó online versenyőrületet a mindössze 19 éves NASCAR-pilóta, Ryan Vargas Twitter-bejegyzése indította el. Vargas azt kérdezte a követőitől, hogy az iRacing nevű, amatőröket és fél-profikat tömörítő, rank-rendszerben működő platformon rendezzen-e egy nagy versenyt és közvetítse-e az egészet az interneten.

Should I do a big hosted race on iRacing?

Get some drivers and fans involved and Find a way to have someone stream it? I feel like we all need something to pick our spirits up.#NASCAR

— Ryan Vargas (@RyanVargas_23) March 13, 2020