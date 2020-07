A világranglista 792. helyezettjétől kapott ki Fucsovics Márton

A férfi tenisz szuperliga elődöntőjében hatalmas meglepetésre Fucsovics Márton 6:4, 2:6, 10:7-re kikapott a világranglistán 792. helyén álló Madarász Gergelytől. A Diego SC-t erősítő 25 éves Madarászt ráadásul több sérülés is hátráltatta a találkozón, de sérült vállal is sikerült hoznia a tie breaket.

Nagyon fáradt vagyok, nagyon örülök, mert igaz, hogy nem egyéni versenyen, de most Marci ellen sikerült elérnem életem első top100-as játékos elleni győzelmét. Az első szettben Marci nem annyira érezte, szerencsére nekem nagyon jól ment a játék, de fizikálisan eléggé elfáradtam. A második játszmában volt is egy kis probléma a vállammal, aztán a super tie-break-ben volt egy kis izomgörcs a kezemnél is. Küzdöttem minden pontért, aztán sikerült