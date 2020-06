Kyrgios: Boris Becker nagyobb segg, mint azt gondoltam

Elég komoly szócsata alakult ki Nick Kyrgios és Boris Becker között a Twitteren. Minden azzal kezdődött, hogy előbbi keményen beszólt Alexander Zverevnek, aki szintén részt vett a Novak Djokovic által szervezett Adria Touron, a botrányos tenisztornán, amelyen több játékos is koronavírusos lett. A német játékosnak negatív lett a teszteredménye, azt mondta két hétre önkéntes karanténba vonul, de napokkal később már egy buliban videózták le, amire Kyrgios egy videóban válaszul azt mondta, rendkívül bosszantja, hogy Zverev ennyire önző, mert ha már azt kommunikálta, otthon marad két hétig, akkor semmi más dolga nem lett volna, mint nyugton lenni.

Itt jött a képbe Becker, aki kedden lepatkányozta Nick Kyrgiost, mondván nem bírja azokat, akik bírálják a többi sportolót.

Az ausztrál azzal felelt, hogy senkit sem akart „a busz alá dobni”, egyszerűen csak, ha valaki akkora idióta egy világjárvány alatt, mint szerinte Zverev, akkor azt elmondja. Boris Becker reakciója az volt, hogy ő is tudja, hogy pandémia van és mindenkinek figyelnie kell a többiek biztonsága érdekében, de ettől még nem kedveli a „patkányokat”. Kyrgios azzal folytatta, hogy szerinte az nem patkányság, ha valami elfogadhatatlan dolgot szóvá tesz.

Úgy tűnt, itt véget ért a beszélgetés, de aztán újabb bejegyzéssel jelentkezett:

@TheBorisBecker is a bigger doughnut than I thought. 😂😂 can hit a volley, obviously not the sharpest tool in the shed though.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020