Nick Kyrgios beszólt a koronavírusos teniszjátékosoknak

Alaposan felkavarta a teniszjátékosokat, hogy a Novak Djokovic által szervezett Adria Tour második állomása után többen is koronavírusosak lettek. Az elmúlt napokban a neves játékosok közül Grigor Dimitrov és Borna Coris is pozitív tesztet produkált például.

Játszott Djokovicék tornáján, kiderült, hogy koronavírusos Még szombaton is volt meccse, vasárnap jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje.

Az éles nyelvéről híres Nick Kyrgios rögtön kommentálta is a fejleményeket a BBC megkeresésére:

Fölösleges volt csökönyösen ragaszkodni a tornához. Gyors felépülést kívánok, srácok, de ide vezet, ha figyelmen kívül hagyjátok a protokollt. Ezzel nem lehet szórakozni

Horvátországban feloldottak több korlátozást is, ezért a játékosok meccs végén ölelkeztek is Zadarban, az Adria Tour második állomásán. A pozitív tesztek miatt Djokovicék lefújták az utolsó, bulgáriai állomást, így az Adria Tour le is zárult.

Augusztusban kezdődik újra a profi teniszszezon Előbb a nők, majd a férfiak térnek vissza a teniszpályákra.

A teniszezők többek között a torna miatt már most aggodalmukat fejezték ki az augusztus végi US Open miatt, de az ATP egyelőre nem változtatott a programon.

Kiemelt kép: PEDRO PARDO / AFP