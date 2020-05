Be lehet szólni Michael Jordannek, csak felesleges

Az ESPN és a Netflix dokumentumsorozata Michael Jordanről és a Chicago Bullsról a létező összes rekordot megdönti a kategóriában, világszerte milliók nézik a Last Dance-t, amelynek utolsó két részét hétfőn hajnalban adják majd le. A tíz epizódba elég sok minden belefér, Jordan mellett esett már szó Scottie Pippenről, Dennis Rodmanről, a sikeredzőről, Phil Jacksonról, mint ahogyan a legendás kosaras édesapjának tragikus haláláról, vagy épp arról, a csapattársai hogyan élték meg azt az óriási nyomást, amelyet minden idők legjobb kosárlabdázója rájuk helyezett az edzések során.

Michael Jordan egy ponton elérzékenyülve mesélt arról, hogy ára van annak, ha valaki a legjobb akar lenni, ezért is sanyargatta a többieket, a legjobbakat akarta kihozni belőlük.

Egy már visszavonult NBA-játékosnak, Channing Frye-nak megvan a véleménye Jordan stílusáról, akit eleve sosem tartott a legjobbnak. Szerinte Michael Jordan eleve csak egy dolgot csinált, támadott, azonban ő sokkal jobbnak tartja LeBron Jamest, aki egyébként a csapattársa is volt anno, 2016-ban együtt lettek bajnokok Clevelandben.

Michael Jordan a hat bajnoki címe és számos elismerése, rekordja mellett egyszer az év védőjátékosa is volt, illetve kilencszer választották be az év védekező csapatába, ami azért nem éppen arra utal, hogy csak a támadással törődött volna.

Channing Frye on MJ in the modern NBA

‘He only had really one job. And that was to just score. And he did that at an amazing, amazing rate. But I don’t feel like his way of winning then would translate to what it is now. Guys wouldn’t want to play with him’

