29 éves vezetőedzőt neveztek ki a kosárlabda NB I-ben

A Vasastól érkező, szabadkai születésű Földi Attila lesz a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője. A mindössze 29 éves, de már így is elég komoly tapasztalattal rendelkező szakemberrel hároméves szerződést kötött a diósgyőri klub.

„Fiatal, de rendkívül tehetséges magyar magja lesz a csapatnak, ezáltal egy lendületes, motivált, a végsőkig küzdő alakulat lesz a miénk a terveim szerint. Úgy gondolom, hogy képes leszek a legjobbat kihozni ebből a fiatal csapatból, hiszen az előző klubomnál is nagy hangsúlyt fektettem az egyéni képességek fejlesztésére is a csapatjáték tökéletesítése mellett.

Fontos az is, hogy lehetőséget adjak az Akadémiáról kikerülő tehetségeknek, mivel csak így van esélyük a fejlődésre.

Mindent meg fogok tenni, hogy a lehető legjobban szerepeljünk minden színtéren, megfeleljünk szurkolóink és szponzoraink elvárásainak a következő években” – nyilatkozta Földi a dvtk.eu-nak.

Földi Attila édesapja a neves edző Földi Sándor, aki férfi és női vonalon is a legmagasabb szinten dolgozott, volt válogatott edző is. Édesanyja is NBI-es kosárlabdázó volt. Ő maga a szolnoki utánpótlásban is játszott, majd Cegléden kezdett edzősködni, 2017-ben kérték fel a Vasas NB I/A-s csapatának vezetőedzői posztjára. Közben az U18-as 3×3-as válogatott az irányításával kétszer Európa-bajnok lett, és világbajnoki bronzérmet is szerzett.

