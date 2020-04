Kirobbanóban egy újpesti belháború, szurkolók fogtak össze a klubigazgató ellen

Hat újpesti szervezett szurkolói csoport Őze István díszpolgári címének visszavonását kezdeményezte. Az Újpesti Torna Egylet klubigazgatója még 2018-ban lett Budapest IV. kerületének díszpolgára, a szurkolók az április 30-i, kétévente ismétlődő javaslattételi határidő előtt nyújtották be az elismerés visszavonását szorgalmazó kérelmüket az újpesti városházára.

A futballtábort jelenleg irányító Viola Fidelity, az 1996-ban alapított Korps, az MCMXCII Ultras ultracsoport, az Angol Brigád, az oldallelátón helyet foglaló drukkereket tömörítő Újpest 1885 Szurkolói Klub, valamint az UTE Volley Ultras (a röplabdaszurkolók csoportja) a javaslat benyújtása mellett egy petíciót is útjára indított, amiben arra kérik az Újpest-család tagjait, hogy aláírásukkal támogassák a kezdeményezést.



„A legnagyobb merénylet”

A szurkolók Őze hosszú „bűnlajstromának” első helyére furcsa módon egy kilencéves történetet, a 26-szoros magyar bajnok, BEK- és LEN Kupa-győztes vízilabda-szakosztály megszüntetését teszik, amit „az UTE ellen valaha elkövetett legnagyobb merényletnek” neveznek.

A Magyar Távirati Iroda 2011. szeptember 25-én számolt be róla, hogy Őze szerint szponzorok hiányában szűnt meg aznap a magyar vízilabda egyik legeredményesebb klubja. A klubigazgató érvelését többen megkérdőjelezték, hiszen

akkoriban a kormánypárt, a Fidesz már deklaráltan támogatta a sportot, majd 2011. június 30-án a Magyar Közlönyben közzétett LXXXII. törvényben megjelent a tao-támogatást lehetővé tevő kormányhatározat is – azaz nyilvánvalóvá vált, hogy a következő évtől a magyar sport legnagyobb szponzora az állam lesz.

Az MTI hírében arra is kitért, hogy a klub korábbi játékosai közül a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, illetve Vincze Balázs és Dala Tamás átvette volna a szakosztályt, ám az UTE vezetőivel nem tudtak megállapodni. Az UTE-ból kiválva, Benedek szakmai vezetése mellett azóta is sikeresen működik az UVSE, amelynek U-ja nem lehetett Újpest, ezért azóta is Utánpótlás Vízilabda Sport Egyesület a klub neve.

A kétezres évek második felében jelent meg az UTE-vízilabdában az Őze által erősen támogatott Sági Gábor is, aki sportuszodát tervezett Újpestre. „A Tímár utcai sporttelepre tervezett létesítmény mellé egy négycsillagos, százszobás hotelt is megálmodtak, hogy így fedezzék a sportkomplexum üzemeltetésének költségeit. A 6,7 milliárd forintos beruházás megvalósítására létrehozták az UTE Szálloda és Sportközpont Kft-t, amelynek tagja az UTE tulajdonolta UTE Sport Reklám Kft., Őze István klubigazgató és Sági Gábor, a vízilabda-szakosztály vezetője, aki a cég ügyvezető igazgatója lett” – számolt be annak idején a hvg.hu cikksorozatában.

Sági és az általa vezetett vízilabda-szakosztály 2011 nyarára a játékosokon, edzőkön túl fűnek-fának tartozott már. A hitegetés szerint a füstbement tervből, az uszoda mellé felépített szállodából fizették volna vissza az adósságot és finanszírozták volna a vízilabdacsapatot. Őze és az UTE elnöksége ezután döntött a sikerszakosztály beszántása mellett, amely után két hónappal – a hvg.hu 2011 novemberi cikke szerint – az elmaradt újpesti uszodaépítési ügyhöz kapcsolódva mintegy „200 ezer dollár, vagyis körülbelül 44 millió forintos csalás gyanúja miatt indult nyomozás”.

További „bűnök”

A szurkolói csoportok számos érzelmi dolgot felróttak Őzének – a klub antidemokratikus működése, az utánpótlás-képzés minőségének lerombolása, a kommunikáció teljes hiánya, a klubvezetés szurkolóellenes magatartása –, illetve olyan vádakat fogalmaztak vele szemben, mint például

a pénzügyi átláthatatlanság, a tao-pénzekkel történő gyanús visszaélések, illetve a fel nem épült jégpálya és curlingcsarnok beruházásával kapcsolatos gyanús körülmények, valamint egyedüli tényként a címerper elvesztését és az abba való belenyugvást.



Honlapunk megkereste az üggyel kapcsolatban Őze Istvánt, aki úgy reagált: „Személyesen érintve vagyok az ügyben, ezért nem lenne elegáns, ha nyilatkoznék. A szurkolók beadványára és petíciójára a klub elnöksége közleményben reagált az UTE honlapján, abban minden benne van.”



A közlemény az UTE országos eredményességének hosszas felsorolása mellett minden bizonnyal a szurkolók „jégpályavádjára” utalva kiemeli, a klub „az utóbbi négy évtized legnagyobb sportcélú ingatlanfejlesztéseit valósítja meg, melynek munkálatai most is zajlanak”. (A Szilágyi úti sporttelepen az elmúlt két évben felépült 6-8 labdarúgópálya, két sportcsarnok, emellett megújult a tornacsarnok, a klubház, de jégpályának és curlingcsarnoknak egyelőre nincs nyoma.)

Azt is állítják, a „címerrel kapcsolatos jogvita még nem zárult le, az UTE a mai napig követeli a régi címer azonnali, és feltétel nélküli visszaállítását” az Újpest FC belga tulajdonosától. A pénzügyi átláthatatlanságra utalva azt írják, a klub „átláthatóan, a jogszabályok teljes betartásával működő közhasznú szervezet, amelynek elnökségét a klub közgyűlése demokratikus úton választotta meg.”

„Ez egy érdemtelen díj”

Hogy miért éppen most, jóval a 2011-es uszodaépítési és pénzügyi botrány, valamint a díszpolgári cím két évvel ezelőtti odaítélése után fogtak össze a szurkolói csoportok az 1998 óta klubvezető Őze ellen, arról Borsche Gábort, az UTE Baráti Kör korábbi elnökét – aki jelenleg az Újpest 1885 Szurkolói Klub elnöke – kérdeztük.

„2018-ban kész tényként szembesültünk azzal, hogy Őze István díszpolgár lett. Ebben a kérdésben nekünk nem osztottak lapot: az önkormányzat zárt ülésen tárgyalta, kik a jelöltek és kik kapják meg a díjat. Az biztos, nem a szurkolók jelölték Őzét.

Már akkor is azt gondoltuk, hogy ez érdemtelen díj, de annál a városvezetésnél, amelyik odaítélte neki, nem láttuk értelmét az ellenvetésnek, a visszavonási kérelem benyújtásának.

Közben a IV. kerületnek új városvezetése lett és mivel továbbra is kétévente döntenek a díszpolgári kérdésben, tizenöt oldalas beadványban kértük, vonják vissza Őze címét, mert méltatlan rá. A döntés természetesen most sem a miénk, hanem az új önkormányzati testületé” – világította meg az ügy hátterét Borsche Gábor.

A klubból származó információnk szerint a magyar sport egyik, ha nem a leghosszabb ideje regnáló klubvezetője ellen azért éppen most fakadtak ki a lila-fehér szimpatizánsok, mert a IV. kerületben újjáalakult városvezetésbe egyéni képviselőként bekerült az Újpest-szurkoló Szabó Balázs, aki a kezdeményezés szellemi atyja és motorja lett. Borsche Gábor ezzel kapcsolatban annyit mondott:

„Sokan, sokféleképpen spekulálnak. Természetesen a szurkolók és egyes képviselők között mindig is volt, és jelenleg is van kapcsolat. De én kisvállalkozó vagyok, ahogy az ügy mellé álló emberek is hétköznapi polgárok. Tehát ez társadalmi ügy, ami elég régóta a felszínen lappang. Az UTE akar ebből politikát csinálni. Ezért nem Szabó Balázs személye a lényeg ebben a kérdésben, hanem az a ritka pillanat, hogy bár rendre próbálnak bennünket megosztani, de ebben az ügyben hat szurkolói csoport, a jelek szerint nagyon sok ember fogott össze. Bárkit kérdezhetnének közülünk, azt a választ kapnák, ez hat egyenrangú fél, csoport közös döntése.”

Kiemelt kép: Karancsi Rudolf /24.hu