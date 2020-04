Elengedi játékosait a szegedi kézicsapat

Mi is beszámoltunk róla, hogy az Európai Kézilabda Szövetség úgy döntött, december utolsó napjaiban rendezik meg idén a férfi Bajnokok Ligája négyesdöntőjét.

A BL-ben a férfiaknál még két magyar csapat érdekelt, a MOL-Pick Szeged az északmacedón Vardar Szkopje, a Telekom Veszprém pedig a lengyel Wisla Plock ellen lép pályára a negyeddöntőbe jutásért. A Szeged vezetősége az európai szövetség döntése után úgy határozott, hogy hazaengedi a játékosokat.

Egy hosszabb hivatalos levélben értesítettük a keretet, a stábot erről a döntésről. Több dologra is felhívtuk a figyelmüket, így akik nem szomszédos országba utaznak, azoknak javasoltuk, hogy először a saját nagykövetségükkel vegyék fel a kapcsolatot. Az edzői stáb a hátralévő időszakra is edzéstervet dolgoz ki, amit továbbra is el kell végezniük