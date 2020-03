Kozma Dominik koronavírustesztje is pozitív lett

Kozma Dominik az Instagram-oldalán jelentette be, hogy – Kapás Boglárkához hasonlóan – neki is pozitív lett a második koronavírustesztje. A Nemzeti Sport értesülései szerint tucatnál is több magyar úszónál mutatták ki a megbetegedést, ugyanakkor többeknél is kétes volt az eredmény, így harmadik vizsgálatot is elvégeznek. A sportlap úgy tudja, edző is van az érintettek közt.

A váltóval világbajnoki bronzérmes, 28 éves Kozma épp a napokban nyilatkozott a televízióban arról, hogy bár a májusi, budapesti Európa-bajnokságot és a nyári, tokiói olimpiát is elhalasztották, a magyar úszók tovább készülnek öt kijelölt uszodában – a Duna Arénában, a Laky Károly Uszodában, valamint Törökbálinton, Balatonfűzfőn és Győrben. Ugyanakkor az edzéseken való részvétel feltétele, hogy két negatív koronavírustesztet kell produkálni, illetve, hogy az uszodán és az otthonukon kívül sehová nem mennek a sportolók.

Nem sokkal később a 23 éves Horváth Dávid, a rövidpályás Eb-n a 4×50-es vegyesváltóval ezüstérmes mellúszó is az Instagramon jelentette be, hogy az ő második tesztje is pozitív lett. Azt is írta, hogy tünetmentes.

A magyar úszók közül többen is külföldi edzőtáborban jártak az előző hetekben. Kapás Tahiföldön volt, Kozma pedig a törökországi Erzurumban. A világjárvány miatt kialakult helyzet miatt a hazatérő sportolók mind önkéntes karanténba vonultak.

