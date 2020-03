Jól nézzük meg ezt a triplát, mert lehet, hogy egy karrier utolsó dobását láttuk

Nem kizárt, hogy utoljára láthattuk Vince Cartert kosárlabdázni. Miután egy játékos koronavírus-tesztje pozitív lett, azonnali hatállyal felfüggesztették az NBA-t és egyelőre nem tudni, mi lesz a szezon további sorsa – közel 20 meccs várna még a csapatokra az alapszakaszból.

– írta a Twitteren Cartert, aki könnyes szemmel nyilatkozott az Atlanta-New York mérkőzés után arról, hogy elfogadja, ha most ér véget 22 éves karrierje.

A 43 éves játékos beállt a hosszabbítás utolsó perceire, amikor már eldőlt a mérkőzés (a Knicks nyert 136-131-re) és az is, hogy leáll a szezon, majd megkapta a labdát és bevert egy triplát. Lehet, hogy ez volt karrierje utolsó dobása.

With the NBA season suspended until further notice, Vince Carter checks in and drills a three in the final seconds. pic.twitter.com/XLW1t7uIjW

— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2020