A kínai teniszválogatott játék nélkül bukott a Davis Kupában a koronavírus miatt

A kínai teniszválogatott játék nélkül veszítette el a Románia elleni párharcát a Davis Kupában, írja az MTI. A nemzetközi szövetség (ITF) keddi tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt az ázsiai csapat nem tud elutazni Romániába, ezért a románok játék nélkül jutottak tovább a világcsoport I playoff körébe.

Statement regarding the Romania v China, P.R. Davis Cup World Group I tie:

The Davis Cup Committee has accepted the withdrawal of China, P.R. from their Davis Cup World Group I Play-off against Romania on 6-7 March. (1/2)

— ITF Media (@ITFMedia) February 18, 2020