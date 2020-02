Májusban aranyban fürdik majd a Duna Aréna

Száz nap múlva rajtol a budapesti úszó-Európa-bajnokság, amely a szervezők ígérete szerint mindenben a 2017-es vb-t idézi majd. Számmisztikailag érdekes, hogy most vasárnap, 2020. 02. 02-án áll az Eb- visszaszámláló száz napnál – az esztendőt megjelenítő számok ihlették egyébként az esemény logóját, amely egyfelől 2020-ra, másfelől a víz képletére (H2O) is emlékeztet.

És az is bizonyosra vehető, hogy májusban is aranyban fürdik majd a Duna Aréna, már csak a múltbéli remeklés okán is. Az olimpia évében rendezett májusi Eb-ken úszóink ugyanis fenomenálisan szerepeltek korábban: 2012-ben, Debrecenben minden idők második legjobb termése volt a mérleg (9 arany, 10 ezüst, 7 bronz), majd négy évvel később, Londonban egy minden addigit felülmúló sikerszéria következett (10 arany, 4 ezüst, 6 bronz) – korántsem mellesleg mindkétszer a magyar válogatott zárt az éremtáblázat első helyén az úszók között – áll a szövetség közleményében.

Fantasztikus versenyzőink vannak, fantasztikus edzőink, akik tudják, mire lesz szükség ahhoz, hogy szépen szerepeljen a csapat a hazai közönség előtt, ugyanakkor semmi se veszélyeztesse az olimpiai eredményességet. Személy szerint csak azt sajnálom, hogy a mi generációinknak nem adatott meg az az élmény, hogy egy ilyen szintű viadalon magyar szurkolók ezrei előtt úszhassunk. Az elmúlt években a Duna Arénában rendezett viadalokon óriási élmény volt látni, mennyire szeretik az emberek a sportágat, mennyire rajonganak hőseinkért. Azaz mind a kiváló magyar úszók, mind a fantasztikus szurkolóink megérdemlik, hogy egy tökéletesen megszervezett bajnokságon vegyenek részt májusban. Azon dolgozunk, hogy szervező csapatunk ismét tökéleteset alkosson, így körítésében, hangulatában – és remélhetőleg sikerességében – a 2017-es világbajnokságot megidéző eseményre várunk mindenkit

– mondta a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor.

Az Európa-bajnokság május 11-én rajtol az úszóviadallal, amely 17-éig tart, május 18-tól 24-ig pedig a műugróké és a műúszóké lesz az Aréna, míg a nyíltvízi csapat a világbajnok Rasovszky Kristóf vezetésével a Lupa-tavon küzd majd az érmekért. Jegyek már kaphatók az eventim.hu oldalon.

(Nyitóképen Hosszú Katinka és Szilagyi Liliána, aki pont mint e fotón 2017-ben, idén is hatalmas csatát fog vívni egymással 200 pillangón Fotó: Adam Pretty/Getty Images)