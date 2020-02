Ilyen, amikor a pályán agyba-főbe veri egymást a két kapus

Ritkán látható nagy bunyó alakult ki a Calgary Flames-Edmonton Oilers (3-8), szombat esti NHL-mérkőzés második harmadában. Történt, hogy 6-3-as Edmonton vezetésnél egy lepattanó lövés kijött a Calgary kapusáról, Cam Talbotról, amibe estében Sam Gagner belepiszkált az ütőjével. No, ezt nagyon zokon vették a Flames játékosai és maga Talbot is, azonnal hárman teperték le a földre. Több kisebb verekedés is kialakult a jégen, majd megnyugodni látszottak a kedélyek, de eközben az Oilers kapusa, Mike Smith kikorcsolyázott a pálya közepére és levett kesztyűvel, sapkával jelezte, kihívná Talbotot egy kis öklözésre. Ezt az egyenes beszédet szeretjük az NHL-ben!

NHL, eredmények: Buffalo Sabres-Columbus Blue Jackets 2-1, hosszabbítás után

New York Islanders-Vancouver Canucks 3-4, hosszabbítás után

Montreal Canadiens-Florida Panthers 4-0

Detroit Red Wings-New York Rangers 0-1

New Jersey Devils-Dallas Stars 2-3, hosszabbítás után

Philadelphia Flyers-Colorado Avalanche 6-3

Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators 2-1, hosszabbítás után

Winnipeg Jets-St. Louis Blues 5-2

Arizona Coyotes-Chicago Blackhawks 2-3, szétlövés után

Minnesota Wild-Boston Bruins 1-6

Nashville Predators-Vegas Golden Knights 0-3

Calgary Flames-Edmonton Oilers 3-8

Los Angeles Kings-Anaheim Ducks 1-3

San José Sharks-Tampa Bay Lightning 0-3