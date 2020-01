Babosék párosban menetelnek az Australian Openen

Női párosban Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic a legjobb 16 közé jutott a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában szombaton.

Az idei Australian Openen egyesben első körben búcsúzó teniszezők az ausztrál Ashleigh Barty és a német Julia Görges ellen léptek pályára. A felek két rendkívül szoros szettet játszottak, Babosék öt bréklabdát értékesítettek viszont, az ellenfelük csak hármat, ami elégnek bizonyult, hogy feléjük billenjen a mérleg nyelve a msáfél óráig tartó küzdelemben.

Mission accomplished!@TimeaBabos/@KikiMladenovic def. Barty/Goerges 7-5 6-4 to reach the third round#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/toZQQ7ALB4

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020