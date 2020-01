Lenullázta ellenfelét, Eb-negyeddöntős a magyar pólóválogatott

Komolytalan, edzésnek is gyenge mérkőzéssé silányult a magyar férfi vízilabda-válogatott utolsó Európa-bajnoki csoportmérkőzése: Märcz Tamás csapatának húsz góllal kellett nyernie Málta ellen az első helyhez és a biztos negyeddöntőbe jutáshoz, ezt könnyedén teljesítette is.

A világbajnoki ezüstérmes spanyol válogatott 24-7-re győzte le a török csapatot a Duna Arénában, és miután a magyarokkal csütörtökön 11-11-es döntetlent értek el, a gólkülönbség döntött a csoportelsőséget illetően.

A két csapat találkozott egymással a világliga selejtezőjében, 2018. december 10-én, Szombathelyen, majd 2019. március 12-én idegenben is nyertünk, mindkétszer 24-8-ra.

Ez a mérkőzés azonban ennél is simább volt, Magyarország 26-0-ra (!) győzött, ez azt jelenti, hogy lesz egy extra pihenőnapja, majd szerdán az Oroszország-Grúzia párharc továbbjutójával találkozik a nyolc között.

Az Eb-k történetében 2001 óta először fordult elő, hogy egy mérkőzésen az egyik csapat nem szerzett gólt, akkor ugyancsak Budapesten a spanyolok 4-0-ra győzték le a hollandokat.

„Egyszerű dolgokat beszéltünk meg, persze a megvalósítás nem olyan egyszerű” – kezdte értékelését Märcz Tamás. „Nem nagyon emlékszem olyanra, hogy valakit nullán lehet tartani, ami most nagyon fontos volt, hiszen Máltának sem lenne könnyű huszonhat gólnál többet lőni. Csapatként funkcionáltak a játékosok, nehéz helyzetbe kényszerítették a máltaiak lövőit, ami pedig kapura ment, azokat Nagy Viktor védte” – mondta a kapitány.

Megjegyezte, most elsősorban a negyeddöntőre készülnek majd. A lehetséges ellenfelekről azt mondta, a grúzok számára óriási siker a továbbjutás, míg a párharc esélyesei ugyan az oroszok, de ők szombaton kikaptak a románoktól. Hozzátette, a 2017-es hazai rendezésű világbajnokságon is tudott egy nap pihenőt adni a csapatnak, ami akkor nagyon jót tett az együttesnek, ezért várhatóan most is így jár majd el.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az olimpiai címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok tokiói szereplése már biztos.

Vízilabda Európa-bajnokság Férfiak, C csoport, 3. forduló

Magyarország-Málta 26-0 (6-0, 7-0, 8-0, 5-0)

Duna Aréna, v.: Rakovic (szerb), Dutilh-Dumas (holland)

Magyarország: Nagy V. – Vámos, Zalánki, Varga Dénes, Pohl, Erdélyi, Hárai. Csere: Mezei, Angyal, Manhercz, Hosnyánszky, Jansik.

gól: Zalánki 7, Varga Dénes 6, Pohl 3, Vámos 2, Erdélyi 2, Manhercz 2, Hosnyánszy 1, Jansik 1, Mezei 1, Angyal 1. A csoport másik mérkőzésén:

Spanyolország-Törökország 24-7 (5-3, 6-1, 8-1, 5-2) A csoport végeredménye:

1. Magyarország 7 pont (56-16)

2. Spanyolország 7 (58-25)

3. Törökország 3

4. Málta 0

Kiemelt fotó: MTI/Szigetváry Zsolt