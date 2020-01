Kézi-Eb: ilyen, amikor a saját edződ szívat meg

A címvédő spanyol válogatott 31-25-re legyőzte Csehországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első mérkőzésén, Bécsben. A MOL-Pick Szeged spanyol játékosai közül a jobbátlövő Jorge Maqueda három, a balátlövő Joan Canellas két gólt dobott. A cseheknél klubtársuk, a jobbátlövő Stanislav Kasparek hatszor volt eredményes.

Volt a második félidőnek egy érdekes jelenete: a nyolc gólt is szerző Ondrej Zdrahala cselezte el magát lövőhelyzetig, ám hiába került ziccerbe, közben a cseh kapitány, Jan Filip időt kért, így oda lett a támadás.

When your coach decides to take a timeout as you’re about to shoot …#CzechRepublic 🇨🇿 vs @RFEBalonmano 🇪🇸😂#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/RpfeHkxeDf

— EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2020