Fulladnak és lázadoznak a teniszezők az ausztráliai levegő miatt

A rossz levegő miatt a szlovén Dalila Jakupovic feladta mérkőzését az ausztrál nyílt teniszbajnokság selejtezőjében.

Jakupovic egy köhögési roham után letérdelt a pályán, majd miután lekísérték, jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset.

Wildly unfair to Jakupovic, being made to play in unsafe work environment. No HR, no union. What recourse does she have? After being forced to risk her health? After the City of Melbourne advised people & pets to stay indoors bc air quality was so poor? Shambolic @AustralianOpen. https://t.co/zPOsNEheWi

— Jonathan Newman (@Tennis_Jon) January 14, 2020