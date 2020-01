Kenderesi Tamás újra nemzetközi versenyen szerepel

Januárban beindul a FINA Bajnokok Ligája, kedden és szerdán Sencsenben ugranak medencébe az úszók elitje, majd jövő szombat-vasárnap már Pekingben tartanak versenyeket. A férfiak mezőnyébe meghívást kapott az a Kenderesi Tamás, akinek már fél éve nem volt nemzetközi versenye a kvangdzsui vébén utolsó napján kirobbanó szexuális zaklatási ügye miatt.

Az 1.2 millió dolláros verseny lesz így Kenderesi nagy visszatérése, méghozzá rendkívül erős mezőnybe csöppen majd a magyar úszó.

Drukk és kíváncsiság is van bennem, előbbit igyekszem leküzdeni, utóbbira viszont csak akkor kapok érdemi választ, ha majd a célba érek, remélhetően 1:55-1:56 körüli idővel. Számomra ezúttal az is dicsőség, hogy meghívást kaptam. Tisztában vagyok azzal, hogy a japánok felspannolva már most az olimpiai csapattagságért fognak harcolni, miközben jómagam az „alapozó műhelyből” érkezek, rákészülés nélkül igyekszem tartani a lépést az ellenfeleimmel

– nyilatkozta a pécsi úszó az SzPress Hírszolgálatnak.

Kenderesi kiemelte a fent nevezett japánok közül Maszato Szakait, aki mögött Rióban bronzérmes lett, valamint Daija Szetót is, aki a 2019-es vébén 200 és 400 vegyesen arany-, 200 pillangón pedig ezüstérmet szerzett. Emellett természetesen Milák Kristófot is méltatta, de mint elmondta, kell is az erős konkurencia.

„Nem bánom, mert élesben a versenyrutin visszaszerzése a cél.”

A két kínai elitversenyen a meghívott hét magyar úszó között ott lesz Hosszú Katinka és Kapás Boglárka is, sőt 200 pillangón a két magyar nagyágyú mellé csatlakozik Szilágyi Liliána is. A Shane Tusup irányításával készülő úszó egyébként edzője nélkül érkezik majd a BL-állomásra.

