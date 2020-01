Bombameglepetés az NFL-rájátszás első körében

Ha az NFL rájátszás első fordulójában a címvédő – és a 2016-os, 2014-es bajnok – New England Patriots áll az egyik oldalon, míg a másikon az a Tennessee Titans, akkor elsőre elég egyértelműnek tűnik a továbbjutó kiléte. Ráadásul Bill Belichick együttese kiválóan kezdte a szezont, az első nyolc mérkőzését megnyerte, az idény második felében azonban már közel sem játszott ilyen meggyőzően, és végül 12/4-es mutatóval zárta az alapszakaszt.

Tom Bradyéknek figyelmeztető lehetett az is, hogy a liga egyik leggyengébb alakulatát, a Miami Dolphinst kellett volna legyőzniük hazai pályán ahhoz, hogy a playoff első körében pihenhessenek, a floridaiak azonban óriási meglepetésre győztek Foxborough-ban, így a Patriots 2009 óta először érdekelt már az úgynevezett wild card-körben is. Rossz ómennek tűnt a szakértők számára az is, hogy a New England hat bajnoki címéből egyet sem tudott úgy begyűjteni, hogy már az első fordulóban pályára lépett.

Tényleg érdemes előre leírni minden idők egyik legjobbját? Brady nem varázsolt az alapszakaszban, de hányszor megmutatta már, hogy a rájátszás az ő terepe?!

Ennek ellenére a papírforma mellettük szólt, de ugye az arra való, hogy ha kellően tökös egy csapat, akkor borítsa. Hogy a Tennessee nem asszisztálni érkezett, azt már az első negyedben jelezte. Ugyan Nick Folk 36 yardos mezőnygóljával hátrányba kerültek, de utána Ryan Tannehill egy 12 yardos TD-passzt adott Anthony Firksernek és fordított a Titans (3–7). A második negyedet ugyan nyerte a hazai gárda (10-7), de ezzel együtt egy pontos hátránnyal mehetett a félidőre.

A mérkőzés Logan Ryan hajrában elcsípett labdája utáni hazafutásával dőlt el (13–20), így esett ki a címvédő, a hatszoros bajnok, az ezt megelőzően sorozatban nyolc alkalommal főcsoport döntős New England Patriots!

A másik szombati összecsapáson a Buffalo Bills már 16-0-ra vezetett a Houston Texans ellen, amely azonban a negyedik negyedben fordított. A vendégek ugyanakkor egy mezőnygóllal a rendes játékidő vége előtt néhány másodperccel egyenlítettek. Jöhetett a hosszabbítás, s végül a hazaiak egy mezőnygóllal diadalmaskodtak.

A második körben a Tennessee a Baltimore Ravenshez, a Houston pedig a Kansas City Chiefshez látogat. A Super Bowlt február 2-án Miamiban, a Hard Rock Stadiumban rendezik.

(Nyitóképen Tom Brady, a New England Patriots legendás irányítója baktat le a pályáról szomorúan, fotó Getty Images)