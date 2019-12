Tanítani kéne a győri edző Fair Play-díjas nyilatkozatát

A végletekig kiélezett rangadót vívott egymással a női kézilabda NB I két BL-csapata, a Ferencváros és a Győr, amelynek végén Kiss Éva védésével őrizte meg egygólos előnyét a vendégcsapat.

A meccs után végtelenül korrekt nyilatkozatot tett Danyi Gábor, a Győr edzője, aki úgy kezdte a mondandóját, hogy elismerte, a Ferencváros jobban kézilabdázott, mint a csapata.

Nüanszokon múlt a győzelmünk, mert úgy emlékszem, kétszer vagy háromszor is támadhatott a Fradi a hatgólos vezetésért. Ha ott bemegy valamelyik helyzet, akkor lehet, hogy nem sikerült volna megfordítani a meccset, vagy még nehezebb lett volna. Nem azért jó ennek a csapatnak az edzőjének lenni, mert mindig győzünk, hanem azért, mert a játékosok így tudnak küzdeni. Most nagyon messze voltunk az igazi kézilabdás önmagunktól, de amíg így tudunk küzdeni, addig sikeresek lehetünk

– magyarázta Danyi.

A Győr edzője szerint azért tudtak nyerni, mert náluk hosszabb a kispad, de a Fradi megérdemelte volna a győzelmet, ami olyan szempontból nem lett volna baj a győrieknek, hogy végre lekerült volna róluk a teher. Danyi irányításával ugyanis hihetetlen sorozatot produkál a Győr, amely 62 találkozót vívott meg veretlenül.

Most már ez abnormális. Természetesen a csapat és én is meg akarok nyerni minden meccset, de most álltunk a legközelebb ahhoz, hogy kikapjunk. Gratulálok a Ferencvárosnak, sok sikert kívánok neki! Végig azon járt az eszem, hogy megtaláljam a leghatékonyabb játékunkat, talán a két beállós felállás ebben az állapotunkban működött leginkább