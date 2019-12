Juan Carlos Pastor józan maradt a Veszprém-Szeged rangadó után

Krimibe illő meccsen, 29-28-ra verte a Veszprém a Szegedet a férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi rangadóján. Az utolsó előtti perc végén Nenadic lövését Alilovic hárította, így a Szeged a döntetlenért támadhatott és mivel a kapus nem sokkal később lejött, hét a hat ellen, emberelőnyben játszhattak. Joan Canellas lövését azonban hárította Cupara. Így történt mindez:

Győzelmével a tabellán pontszámban utolérte David Davis csapata a Tisza-partiakat, de mivel egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, lényegét tekintve vezetik a bajnokságot.

A Veszprém francia edzője a mérkőzést követően úgy értékelt a klub honlapjának, hogy:

Az összecsapás nehéz volt, mint mindig, támadásban és védekezésben is. Azt gondolom, hogy jó teljesítményt nyújtottunk, de a Szegednek is megvoltak a lehetőségei a döntetlenre. Mi is küzdünk a sérülésekkel, mint mindenki más. A Szurkolóink fantasztikusak voltak, mint mindig. A klubnak mindig fontos a Szeged elleni győzelem, szóval elégedett vagyok az eredménnyel.