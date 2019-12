Újabb kézilabda-tehetséget igazolt a Fradi

Utánpótlás-válogatott játékossal erősített az FTC-HungaroControl férfi kézilabdacsapata, amely szerződtette a Vác élvonalbeli csapatának legeredményesebbjét, a 19 éves Bognár Alexet.

Az irányító az idei ifjúsági világbajnokságon a magyar válogatott egyik legjobbja volt, jelenleg pedig már a junior válogatottban szerepel. A 2019-2020-as idényben eddig 11 bajnokin 40 gólt szerzett.

Kiváló csapatunk Bognár Alex érkezésével – akit a magyar kézilabda egyik legkiemelkedőbb tehetségű játékosának tartok – még tovább erősödik. Olyan alkotói közegbe került, ahol a maximumot hozhatja ki magából. Hiszek benne, hogy hosszú távon a Ferencváros és Magyarország egyik legnagyobb erőssége lesz

– mondta Király Sándor, a férfiszakág vezetője.

Bognár Alexet a hírek szerint több, a középmezőny elején álló csapat is meg akarta szerezni.

„Valóban voltak ajánlataim máshonnan, de több szempontból is a Ferencvárosé volt a legelőnyösebb – kezdte a 19 éves irányító. – Egyrészt Vácon lakom, oda is járok iskolába, amiből még van fél évem, így egyszerűbb volt Budapestet választanom egy vidéki város helyett, de ami ennél is fontosabb tényező volt, hogy olyan helyre kerültem, ahol bíznak a fiatalokban, és Horváth Attila sokat játszatja őket. Remélem, minél előbb sikerül bizonyítanom, hogy helyem van a csapatban” – nyilatkozta.

Kiemelt fotó: Fradi.hu