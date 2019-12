Pena legyőzné a magyarokat, mert az szinte középdöntőt érne

Magyarország 24 góllal verte Kazahsztánt, Spanyolország 15 góllal Romániát a női kézilabda-világbajnokság első napján. A vasárnapi folytatásban a két győztes egymás ellen mutathatja meg, mire képes.

Könnyed lőgyakorlattal kezdte a kéziválogatott a vébét A kazahok elleni nyitómeccsén mindkét félidő elején döcögött a szekér, de a magyar válogatott végül simán győzött 39-15-re. Kim Rasmussen mind a három

„Nagyon örülök, hogy jól letudtuk az első meccsünket. A céljainkat nagyjából elértük, mindenki játszott, majdnem mindenki gólt szerzett, a fiatalok pedig sikerélményt gyűjtöttek, ami fontos lehet a folytatásban” – nyilatkozta Kim Rasmussen, a magyarok szövetségi kapitánya a Kazahsztán ellen 39-15-re megnyert csoportmérkőzést követően.

A spanyol válogatott nagy meglepetésre simán, 31-16-ra kiütötte Romániát, ám Rasmussen számára nem váratlan ez az eredmény.

„Mindig azt mondom, hogy a spanyol válogatott nagyon veszélyes. Előre tudtam, hogy nagyon erős ellenfél lesz, amelyet nem szabad lebecsülni. Sokkal agresszívabb védekezésre kell számítanunk” – magyarázta.

A spanyol sajtó természetesen Nerea Penát, a Siófok irányítóját szólaltatta meg, aki 2012 óta Magyarországon kézilabdázik.

„A Románia elleni győzelem pozitív érzésekkel vértezett fel bennünket, és reméljük, a következő meccseken is úgy harcolunk, ahogy a nyitómérkőzésen. A magyar válogatottnak nagyon erős a védelme, a csapat gyorsan kontrázik, ezért meg kell próbálnunk tartani a mérkőzés ütemét. Ellenfelünk három nagyszerű, különböző stílusú kapussal bír, akik minden bizonnyal kulcsfontosságú szereplők lesznek.

Ha nyernénk, szinte már a középdöntőben érezhetnénk magunkat, számunkra ezért lesz létfontosságú a mérkőzés

– mondta.

Hasonlóképpen vélekedett a Besancon balátlövője, Lara González is, aki szintén kézilabdázott egy évet Siófokon. „Tavaly is azonos csoportba kerültünk az Európa-bajnokságon, így ismerjük a magyarokat. Kemény ellenfél erős védelemmel és gyors lerohanásokkal. A most bemutatott védekezést kell folytatnunk az újabb siker eléréséhez, az lesz a döntő tényező” – mondta.

A két csapat eddig 22 alkalommal találkozott egymással, 11 magyar győzelem és 6 döntetlen mellett a spanyolok ötször nyertek. Legutóbb a tavalyi Eb-n Magyarország 32-26-ra győzött. Világbajnokságon eddig még nem nyertek ellenünk, nyolc meccsből négyszer a magyarok örülhettek, négyszer pedig döntetlen született.

A vasárnapi program 2. forduló

B csoport:

7.00: Brazília – Franciaország

10.00: Ausztrália – Németország

12.30: Dél-Korea – Dánia C csoport:

7.00: Kazahsztán – Montenegró

10.00: Szenegál – Románia

10.00: Spanyolország – Magyarország

Kiemelt fotó: Facebook/Nerea Pena 25