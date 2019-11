Hamarosan meghallgatják Kenderesi Tamást a zaklatási ügyében

Hivatalosan is megkapta a Magyar Úszószövetség Dél-Koreából papír alapon is a Kenderesi Tamás zaklatási ügyét lezáró bírósági végzést. Ez egyben azt is jelenti, hogy hamarosan megkezdődhet az úszó és a magyar szövetség tárgyalása is.

Való igaz, már papír formában is megkaptuk az okiratot, amit eljuttatunk a Magyar Úszószövetség fegyelmi bizottságához, amelyet a jövő hétre össze is hívtak, ám Kenderesi Tamás meghallgatásának időpontja még kérdéses

– idézi a Nemzeti Sport a Magyar Úszószövetséget.

Az olimpiai bronzérmes úszó a júliusi, kvangdzsui világbajnokság utolsó estéjén ért egy táncosnő fenekéhez, emiatt szexuális zaklatás vádjával indult eljárás Kenderesi ellen. A bírói végzést már megkapta ugyan e-mailben a Magyar Úszószövetség, de a kézzel fogható dokumentumokra is szükség volt a tárgyaláshoz.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Anikó