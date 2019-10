Öt hónapra kidőlt az előző NHL-szezon csodacsapatának kulcsjátékosa

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) előző szezonjában pocsékul rajtolt a St. Louis Blues. A káoszból végül egy ideiglenesen kinevezett edző, Craig Berube mentette ki a csapatot és úgy lendületbe jött a Blues, hogy meglepetésre meg is nyerték a Stanley Kupát.

A csodacsapat egyik legfontosabb láncszeme az orosz Vlagyimir Tarasenko volt, a csapat házi gólkirálya 33 gólt ütött és 35 gólpasst is kiosztott az alapszakaszban, majd a rájátszásban is 17 kanadai pontot szorgoskodott össze.

A Blues játékosa 2019-ben közönségkedvenc lett, így aztán megrázta a rajongókat a hír: Tarasenkót vállsérülése miatt műteni kell, amely után öt hónapot kell kihagynia, vagyis az április 4-én záruló teljes alapszakaszt ki kell hagynia.

BREAKING NEWS: Vladimir Tarasenko will require surgery on his left shoulder and will be re-evaluated in five months. https://t.co/prtlxmmZze #stlblues

— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 28, 2019