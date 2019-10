A világelső is megégett a sanghaji negyeddöntőben

Roger Federernek a negyeddöntő volt a végállomás a sanghaji tenisztornán, miután Alexander Zverev tudott higgadt maradni a harmadik szettben péntek délután.

Hasonló sorsra jutott Novak Djokovic is, a US Openen összeszedett vállsérülése óta hétmeccses nyerő szériája volt, tornát is nyert már, de a 21 éves Sztefanosz Cicipasz kifogott rajta. A görög játékos szetthátrányból fordítva nyert, így meglepetésre kiesett a címvédő és világelső szerb játékos. Ezzel Cicipasz legyőzte 2019-ben a világ három legjobb játékosát

Stefanos Tsitsipas : Beating Federer, Nadal & Djokovic in the same season: ✅

Qualifying for London Masters: ✅ (GIF @tennistv) pic.twitter.com/Z7JE0WGDKW — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 11, 2019

A 21 esztendős Cicipasz – aki tavaly megnyerte a milánói U21-es világbajnokságot – sikerével hatodikként biztosította helyét a felnőtt mezőnyben az ATP-vb-n, amely november 10-én kezdődik Londonban. Korábban Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Danyiil Medvegyev és Dominic Thiem jutott ki a nyolcfős szupertornára.

Végeredmény – sanghaji tenisztorna, negyeddöntő Cicipasz (görög, 6.)-Djokovic (szerb, 1.) 3:6, 7:5, 6:3

Kiemelt kép: Zhe Ji/Getty Images