Kosár-vb: Spanyolország ült fel a férfi kosárlabda trónjára

A Franciaország győzelmével záruló bronzmeccset követően Argentína-Spanyolország döntőt rendeztek a Kínában zajló férfi kosárlabda-világbajnokságon. Hogy mekkora eseményről beszélünk azt jól jelzi, hogy a vasárnapi finálén a nézőtéren ült pár NBA-sztár.

A feldobást követően a spanyolok nem sok kétséget hagytak afelől, hogy melyik kosárválogatott lesz a 2019-es világbajnok. Az első negyedben rögtön elhúztak (23-14), amit félidőig tovább növeltek (43-31).

.@MarcGasol with 5 dimes already and @rickyrubio9 will say “Gracias Hermano” every single time. #FIBAWC #ARGESP@BaloncestoESP 🇪🇸

📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/4kqkAI3u9U

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019