46 országból jönnek sportolók Budapestre, a világon először itt rendezik a World Urban Gamest (x)

Áprilisban a legjobb asztaliteniszezők, júliusban a vívók elitje, szeptemberben pedig a tokiói olimpiát megcélzó öttusázók vettek részt budapesti világbajnokságon, de itt rendezték a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét, a Maccabi Európai Játékokat és a női röplabda Európa-bajnokságnak is társházigazdája volt a magyar főváros.

Most viszont valami olyan dolognak lehetünk szemtanúi, ami nemcsak Budapesten számít újdonságnak, hanem a világon is először rendezik meg.

A szeptember 13. és 15. között esedékes World Urban Games célja, hogy az újgenerációs sportok révén közelebb hozza a város lakóihoz a sportágat és a hozzá tartozó kultúrát. A rendezés jogáért 50 város jelentkezett, Budapest Barcelonát, Los Angelest és Tokiót is megelőzve bizonyult a legalkalmasabbnak, hogy egy új, elsősorban fiatalokhoz szóló világeseménynek a házigazdája legyen.

Az esemény rangját emeli, hogy a versenysportok között találjuk a 3×3 kosárlabdát, a BMX freestyle-t, valamint a breaktáncot is, amelyekben az a közös, hogy mindegyik szerepel a 2020-as tokiói, valamint a 2024-es párizsi nyári olimpia műsorán. De gyanítjuk, hogy nem kell bemutatni a parkourt sem, amelyhez még társakra sincs szükség, csak elszántságra és némi atlétikus képességre, hiszen a cél az, hogy az egyik pontból a másikba a lehető leggyorsabb módon jussunk – futva, kúszva-mászva, ugorva. Szerepet kap a WUG-on a vízparti nyaralások egyik elengedhetetlen kelléke, a frizbi, vagy hivatalos nevén a repülőkorong is. A WUG-on a freestyle kategóriában rendeznek versenyeket, amely azt jelenti, hogy nem elég dobni és elkapni a repülő korongot, hanem előre megkoreografált vagy spontán gyakorlatokat is be kell mutatniuk a pároknak vagy trióknak, a zsűri pedig különböző szempontok alapján értékel, mint például a művészeti érték, a nehézség és a kivitelezés. A inline sem marad ki a programból, az inline freestyle kategóriában a látványos és kreatív trükkökkel lehet a legnagyobb sikert aratni. Az eseményre a világ 46 országából a legjobb utcai sportolók érkeznek, olyanok is, akár már a 2020-as vagy 2024-es olimpián is ott lehetnek, amikor versenysportjuk az olimpiai sportágak közé lép. Olyan szupersztárokat is köszönthetünk Logan Elann Edra breaktáncos vagy Daniel Dhers BMX freestyle versenyző, mindketten a Red Bull sportolói.

A versenysportágak mellett két bemutatósportág is helyet kapott a programban, aki járt már konditeremben, annak az evezős ergométer bizonyára ismerősen hangzik. Ahogy az öttusa kistestvére, a Laser Run is egyre nagyobb figyelmet vív ki magának, hiszen egy nagyon izgalmas, lüktető sportágról van szó, ahol nem elég, ha az ember gyorsan futja le a 800 métert, az is fontos, hogy hideg legyen a feje és ne remegjen a keze a négy lövészet során, amikor 10 méterről kell öt találatot elérnie.

Az esemény helyszíne az 1930-as, 1940-es évek budapesti éléskamrája, Európa egykori legnagyobb egybefüggő, oszlop nélküli csarnoka a Nagyvásártelep, amelynek hosszú éveken át üresen kongó épülete és az azt körülvevő kietlen terület ismét megtelik élettel.

Aki nemcsak a 46 országból érkező sportolókra kíváncsi, azokat koncertekkel csábítják a szervezők, fellép többek között az X-faktort megnyerő USNK, a Hősök, a Follow the Flow, valamint a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon a magyar színeket képviselő AWS.

Aki a teljes programra kíváncsi, az itt tud csemegézni a lehetőségek között: wugbudapest.sport/program/