Federer katasztrofálisan kezdett, mégis továbbjutott

A harmadik helyen kiemelt Roger Federer bejutott a US Open, vagyis az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójába, miután négy szettben legyőzte a bosnyák Damir Dzumhurt.

A mérkőzés eleje alapján egyébként csoda, hogy ilyen rövidre tudta zárni a találkozót.

Nem ehhez vagyunk szokva, de az első négy gémben a svájci kétszer is elveszítette az adogatását és elég hamar 4-0-s hátrányba került – végül el is bukta 6-3-ra a játszmát. A második játékrész elején is rögtön bréklabdát kellett hárítania, amit sikerrel megtette, majd végül egyre jobban belelendülve a játékba kiegyenlített a nyert szettek tekintetében.

A folytatásban aztán már nem nagyon volt kérdés, hogy Federer lesz, aki továbblép a következő körbe. Leírni is durva, de ez már 19. alkalommal sikerült neki.

Esik az eső Flushing Meadowsban, úgyhogy csak két pályán zajlanak a mérkőzések, így elég komoly csúszás várható a programban. Federer mellett a hetedik kiemelt Nisikori Kej, illetve a női mezőnyben a harmadik kiemelt Karolina Pliskova , és az ötödikként rangsorolt Jelina Szvitolina jutott tovább még az ottani idő szerint korábbi mérkőzéseken – utóbbi Venus Williamst verte.

A férfiaknál a 12. helyen kiemelt horvát Borna Coric hátsérülés miatt visszalépett, így a bolgár Grigor Dimitrov játék nélkül jutott a 32 közé.

Eredmények – US Open, 2. forduló férfiak: Federer (svájci, 3.) – Dzumhur (bosnyák) 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 Nisikori (japán, 5.) – Klahn (amerikai) 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 nők: Pliskova (cseh, 3.) – Bolkdvadze 6-1, 6-4 Szvitolina (ukrán, 5.) – V. Williams 6-4, 6-4

Nyitókép: Katharine Lotze/2019 Getty Images