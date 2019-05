Egy cukorbeteg tinédzser a sportvilág legújabb csodája

A 18 éves Kaapo Kakko némi túlzással az ismeretlenségből robbant be a hoki világába: a 2019-es elitvilágbajnokságon eddig nyolc meccsen hat gólt lőtt, és egy asszisztot osztott ki, ezzel a vasárnap döntőző finn válogatott második legeredményesebb játékosa. A fiatal szélső még a finn első osztályból érkezett a vébére, ám a jövőben szinte biztosan az NHL-ben láthatjuk majd.

A 2001-es születésű Kaapo Kakko a 2019-es világbajnokság legnagyobb felfedezettje. Bár a finn Turun Palloseurát (TPS) erősítő támadó neve nem volt ismeretlen a Liiga alakulását követők előtt – a 2018-19-es szezonjában 50 meccsen 43 pontig jutott -, a vébén gondoskodott arról, hogy az egész világ azonnal megtanulja a nevét..

A Kanada elleni 3-1-re megnyert meccsen kétszer volt eredményes, az első találata a torna egyik, ha nem a legszebb gólja volt.

A második, Szlovákia ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen ezt is überelni tudta: mesterhármast ért el. A tornán több szépségdíjas találata is volt, úgy fedezi a korongot, hogy szinte képtelenség azt elvenni tőle, kiemelkedően jól korcsolyázik és mindeközben a mezőnyben is remek munkát végez. A fiatal finn gyakorlatilag megállíthatatlan, és csapatával együtt a döntőbe menetelt, még az orosz gálaválogatott sem jelentett akadályt.

A kimagasló játéknak hosszú távon is fontos eredménye lesz, sajtóértesülések szerint a 2019-2020-as idényben első helyen draftolhatják az NHL-ben, de ha nem is lesz 1/1-es, a második helynél hátrébb nem nagyon fog csúszni. Legtöbb kortársával ellentétben Kakko 187 centiméteres magasságával és 86 kilogrammos tömegével fizikailag is készen áll, hogy a világ legjobb bajnokságában szerepeljen, és elvileg a későbbiekben sem fog veszteni sebességéből, mozgékonyságából és technikai képességeiből.

Dacol a betegségeivel

Kakko története nem csak a világbajnokságon mutatott játéka miatt érdekes.

A fiatal finn 1-es típusú diabéteszben és lisztérzékenységben szenved,

a profik között ez kifejezetten ritkaságnak számít.

Az 1-es típusú cukorbetegség egy olyan autoimmun rendellenesség, amely abszolút inzulinhiányt vált ki. A betegség jellemzője, hogy az immunrendszer a szervezet bizonyos sejtjeit fenyegetőnek észleli, gyulladás alakul ki, ami a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek pusztulásához vezet. A betegség Finnországban meglehetősen gyakori.

A lisztérzékenység szintén egy autoimmun betegség, amely egyes fehérjékkel szembeni túlzott szenzitivitást okoz. Az érintett anyagok a glutén alkotórészei, ezért a lisztérzékenység kissé félrevezető megnevezés, leginkább a glutén jelent problémát a betegek szervezetének.

Az 1-es típusú diabéteszhez a páciensek mintegy 6 százalékánál társul lisztérzékenység.

Bár ma már mindkét rendellenesség kezelhető megfelelő diétával, egyelőre nem sikerült gyógymódot találni a betegségekre.

Ezek különkülön is jelentősen megnehezítk i a sportolók életét, hát még együtt, Kakko azonban dacol a betegségekkel. A jobbszélső több korosztályos válogatottnak is tagja volt, a 2017-18-as szezonban pedig már a finn élvonalban is jutott neki hat meccs a TPS-ben, miközben elsősorban az U20-as bajnokságban kergette őrületbe a védőket.

A 2018-2019-es idényben viszont már nem volt megállás, berobbant a felnőttek között is, az 50 meccsen szerzett 43 pont önmagáért beszél, emellett aranyérmes volt a finn válogatottal a kanadai juniorvilágbajnokságon januárban, ő ütötte a mindent eldöntő gólt az Egyesült Államok ellen az 59. percben. Őt választották az aranyrangadó legjobbjának finn oldalon.

Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ott lesz az elitvébén is, ami – mint ahogy azt már korábban sokszor láthattuk – esélyt teremt a fiataloknak nem csak a szintlépésre, hanem arra is, hogy világszerte hírnevet szerezzenek maguknak. Kakko pedig él a lehetőséggel, hatalmas meglepetés lenne, ha jövőre nem egy NHL-es csapatban folytatná.

Az USA elleni döntő a juniorvébén:

A nyári draft során a New Jersey Devils fog először választani, az előrejelzések szerint vagy az amerikai Jack Hughes vagy Kakko mellett döntenek majd. Ha a New Jersey nem is, a második New York Rangers bizonyosan lecsap a fiatalra.

Hogy hogyan is állja majd meg a helyét a világ legjobb bajnokságában, még kérdéses. A vébén eddig mutatott teljesítmény alapján úgy tűnik, hogy a legtapasztaltabb bekkek között is képes odaérni a kapu elé, persze hosszabb távon egészen más kimagaslót nyújtani, mint egy-egy tornán.

Kiemelt fotó: JOE KLAMAR / AFP