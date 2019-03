Michelisz Norbert: Szeretem, ha nagyon magasan van a léc

Az FIA túraautó világkupájában (WTCR) érdekelt csapatok a téli felkészülés alatt egymás után jelentették be a sorozatba leigazolt sztárversenyzőiket. Általános vélemény, hogy a 2019-es világkupa kiírásban a valaha volt legerősebb mezőny méri össze erejét. Ebben a kő kemény mezőnyben kell bizonyítania idén Michelisz Norbertnek, a legeredményesebb magyar autóversenyzőnek.

Nem éreztem úgy, hogy nekem módosítanom kellene a fizikai vagy a mentális felkészülésemen, ugyanis mindig is a maximális teljesítmény elérésére törekedtem. Szeretem, ha nagyon magasan van a léc, ami arra ösztönöz, hogy képességeim határait feszegessem, s így váljak egyre jobb versenyzővé. Ehhez a legjobb megoldás, ha nem a többiekre, hanem a saját munkámra koncentrálok

– vallja Michelisz.

A Hyundai versenyzőjének hitvallása szerint az elvégzett munka meghozza gyümölcsét – persze ehhez arra is szükség van, hogy reális célokat tűzzön ki. Azt is fel kell tudni mérni, hogy hol húzódnak a lehetőségeink határai. Ha azon túlra tekint egy ember, az akár össze is törheti. Ez a személet nem csak a pályán zajló események, hanem a mindennapi élet során is célravezető.

Hogy az ember a legjobbat hozza ki magából, ahhoz olyan társakra van szükség, akik a megfelelő pillanatban a legjobb támogatást adják.

– jelentette ki a pilóta, kiemelve, hogy az OMV támogatása a továbbiakban erre tökéletes lesz.

Forrás és nyitókép: OMV Hungária