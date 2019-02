Rémálommá vált a nehézsúlyú legenda visszatérése

Phoenixben rendeztek a hétvégén UFC-gálát, melynek a főmérkőzését Francis Ngannou és Cain Velasquez vívta egymással. Sokan várták a meccset, épp emiatt rengeteg csalódottak, ugyanis

26 másodperc alatt véget is ért.

Ngannou esett neki veterán ellenfelének, aki egy ponton a földre került, a mérkőzésvezető pedig jobbnak látta, ha közbeavatkozik. Velasquez később azt mondta, nem a rivális ütései, hanem a saját teste vetett véget a mérkőzésnek.

– mondta az mmajunkie.com cikke szerint a kétszeres nehézsúlyú bajnok Velasquez, aki a mérkőzésvezetőt sem hibáztatja, szerinte pont úgy járt el, ahogyan ilyen esetekben kell.

WOW!@Francis_Ngannou gets it done in Arizona! #UFCPhoenix pic.twitter.com/xGF4ziuAZA

— UFC (@ufc) 2019. február 18.