Lindsey Vonn óriásit bukott utolsó vébéjén

Az esélyeknek megfelelően az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte meg a svédországi Aréban zajló alpesisí-világbajnokság első számát, a női szuper-óriásműlesiklást, melyben az utolsó versenyén szereplő Lindsey Vonn nagyot bukott, írj az MTI.

A kétszeres olimpiai bajnok, immár négyszeres vb-aranyérmes Shiffrin elsősorban a technikai számokban jeleskedik, ám a mostani idényben ebben a számban mind a három világkupa-viadalt megnyerte, amelyiken elindult, így ő áll a szakági pontverseny élén. Kedden egy rövidített pályán küzdöttek a versenyzők, és Shiffrin annak ellenére is az élen végzett, hogy a pálya alsó részén nagyot hibázott.

A 23 éves amerikai mindössze két századmásodperccel előzte meg Sofia Goggiát, az olaszok lesikló olimpiai bajnokát és öttel a svájci Corinne Sutert.

A sportág legendás alakja, Vonn utolsó világbajnokságán szerepel. A pálya felső szakaszán nekiment az egyik kapunak és látványosat bukott. Az amerikai sztárt a pályamunkások szabadították ki a pályát szegélyező hálóból, majd visszaállt léceire és a közönségnek integetve lecsúszott a célba. Tervei szerint még lesiklásban áll rajthoz.

It’s heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔

The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏

Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏 pic.twitter.com/sLw83tvVUi

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 5, 2019