Bolt akkorát futott, hogy simán beférne az NFL-be

Usain Bolt lemondott a nagy álmáról, hogy futballistaként is karriert csináljon, de azért szívesen turnézgat szerte a világban, hogy magát és a futást népszerűsítse.

Legutóbb az amerikai sport egyik legnagyobb eseményén, a Super Bowlon tűnt fel, ahol 40 yardot futott.

Azért pont ennyit, mert az egyetemi játékosok felmérőjén is 40 yardot kell futni azoknak, akiket árgus szemmel figyelnek a csapatok képviselői.

A nyolcszoros olimpiai bajnok nem vette félvállról a futást, sportcipőben is villámgyors volt, és 4,22 másodperc alatt ért célba, beállítva ezzel John Ross rekordját.

Just saw Usain Bolt tie the fastest NFL 40 yard dash with 4.22 #SBLIII

Wasn’t wearing running spikes either pic.twitter.com/Fv8fK2S9ZR

— simon crosse (@simoncrosse) 2019. február 2.