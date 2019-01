Liu Shaolin Sándorék Pekingben kötöttek történelmi szerződést

A legnagyobb kínai sportszergyártó, a Li-Ning a magyar korcsolyasport legújabb partnere! A vállalat a 2022-es pekingi téli olimpiai játékok végéig írt alá támogatói szerződést a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel, amelynek kizárólagos sportruházati szponzora is lesz – számolt be a moksz.hu.

A Li-Ning emellett

a rövidpályás gyorskorcsolyázás történetének legnagyobb értékű egyéni szponzorációs szerződését is megkötötte Liu Shaolin Sándorral és Liu Shaoanggal, akik a márka globális nagykövetei lesznek 2022-ig. A Li-Ning márkát valószínűleg a Magyarországon kevesen ismerik, de cirka 1,5 milliárd kínai igen, nem beszélve az amerikai piacról, ez pedig nem elhanyagolható szempont a kínai apától és magyar anyától származó sportolók esetében. A sportszergyártó korábban olyan kiválóságokat támogatott, mint Shaquille O’Neil, és jelenleg is olyan partneri vannak, mint a 2016-os riói olimpián 14 aranyérmet szerző kínai „Gold Medal Winning Dreams” (műugró sportlövő, asztalitenisz és tollaslabda válogatott), a kanadai gyorskorcsolya-válogatott, vagy az NBA-sztár Dwyane Wade.

A nevét viselő céget a korábbi kiváló tornász, a háromszoros olimpiai bajnok Li-Ning alapított 1990-ben. A névadó-alapító fő célja az volt, hogy a kínai sportolók nemzeti márkában szerepelhessenek az olimpiai játékokon. Harminc év elteltével a vállalat nemcsak piacvezető Kínában, hanem jelenleg 11 sportágban több mint 20 nemzeti csapatot és sportolót támogat világszerte.

Nagyon büszkék és boldogok vagyunk, hogy egy nagyszerű partnerrel és két szupersztárral bővült a Li-Ning csapata. Kínában rendkívül népszerű a korcsolyasport, elsősorban a rövidpályás gyorskorcsolya, a Li-Ning vállalatnak is öt saját korcsolyapályája van. A hazámban mindenki tiszteli a magyarokat, különösen a Liu testvéreket

– mondta a szerződés pekingi, ünnepélyes aláírása előtt Hong Yuru, a vállalat alelnöke.

Egy sportolónak mindig jólesik az a visszajelzés, ha a hazája mellett külföldön is elismerik. Most még egy nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy a saját nevünk mellett a rövidpályás gyorskorcsolyázást és a magyar korcsolyasportot is világszerte népszerűsíthessük. Egy régi álmunk vált valóra ezzel az együttműködéssel, magyar és kínai szülők gyermekeikként pedig különösen szép és hálás feladat ez számunkra