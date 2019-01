Csapata lemondott róla, ez mentette meg a játékos életét

Jon Dorenbos 12 éves volt, amikor az apja megölte az édesanyját, majd profi sportolóként egy nap kiderült, hogy az életével játszik. Mégis pozitív tudott maradni.

Az ESPN sportcsatorna még novemberben készített egy rövidfilmet Jon Dorenbosról, korábbi NFL-es long snapperről (ő dobja hátra a labdát rúgások előtt), akinek az életét mentette meg, hogy 2017 nyarán a Philadelphia Eagles elcserélte őt New Orleans Saintsbe.

A most 38 éves Dorenbos 2003-ban került az NFL-be, játszott a Buffalóban és a Tennessee-ben, majd 2006-ban, szabadügynökként írt alá Philadelphiába. 2017-ben már a tizenkettedik szezonjára készült az Eaglesnél, és mivel bő fél évvel azelőtt hosszabbított, nem gondolta volna, hogy hamarosan váltania kell. Aztán az előszezon végén közölték vele, egy draftcetliért elcserélték New Orleansba.

Jól értem? Azt mondjátok, hogy elcseréltetek engem? Volt már, hogy bárki is elcserélt egy long snappert? Egy draftcetliért ráadásul? Ez azért király!

– elevenítette fel az ESPN-nek elcserélése körülményeit.

A Saintsben aztán játszott az utolsó előszezonmeccsen, majd egy átfogó orvosi vizsgálaton kellett részt vennie, amely során kiderült, aorta aneurizmája, azaz verőér tágulata van. Majdnem kétszer olyan széles volt az aortája, mint ami normális lenne.

Csörgött a telefonom, az orvos volt, azt mondta: „Nem tudom, hogyan mondjam el, de a futballkarriered véget ért.” Visszakérdeztem, hogy micsoda? Mire azt a választ kaptam, hogy azonnal meg kell műteni. Ha a korábbi mérkőzésen kaptam volna egy ütést a mellkasomra, bele is halhattam volna.

Sérültlistára tette a Saints, majd pár nappal később bejelentette, hogy visszavonul. Nem sokkal ezután feküdt kés alá, a műtét 11 órán át tartott és sikeres volt, megmentették az életét.

Philadelphiában nem felejtették, mennyit dolgozott a csapat sikereiért, és amikor 2018 februárjában az Eagles Super Bowlt játszott a New England Patriotsszal, őt is meghívták a mérkőzésre. A helyszínen láthatta a philadelphiai győzelmet, a pályán és a későbbi parádékon is együtt ünnepelt a csapattal.

Super Bowl-győztes a Philadelphia Eagles A Patriots tízből nyolcszor megverte volna a Sasokat, de az 52. Super Bowlon mégsem sikerült nekik.

A bűvészként is sikeres Dorenbos azóta motivációs beszédeket is tart. Az ESPN videójában mutatnak is ezekből pár jelenetet és szinte hihetetlen, milyen pozitívum árad belőle, mindazok ellenére, hogy a súlyos betegsége mellett elég sokszor beszél arról is, hogy amikor 12 éves volt, akkor az édesapja megölte az anyját – 13 évet és 8 hónapos börtönbüntetést kapott érte.

Jon Dorenbosnak ezután a nagynénje és a nagybátyja lett a gyámja, a középiskolában az amerikai foci mellett még kosarazott, jégkorongozott és baseballozott is, a főiskolán, egy barátja ötlete után lett végül long snapper és jutott el az NFL-be.

