Mayweather úgy megverte ellenfelét, hogy elsírta magát

Óriási várakozás előzte meg, hogy Floyd Mayweather Jr. ismét visszatér a ringbe, hogy a veretlen kickboxossal és ketrecharcossal, Naszukawa Tensinnel száll majd ringbe. A december 31-re tervezett meccs körül sok herce-hurca volt, az amerikai ökölvívó először azt mondta, nem is lesz talán meccs, aztán el is tűnt egy időre az összecsapás napján.

Végül azonban sor került a várva várt bunyóra, ami finoman szólva alulmúlta az elvárásokat. A háromszor háromperces összecsapás azonban nagyjából annyi izgalmat rejtett magában, mintha egy elsős és egy nyolcadikos fiú kelt volna birokra. Mayweather rögtön az elején néhány betalált ütéssel padlóra küldte japán ellenfelét és bár sem bírók, sem pontozás nem volt, kristálytiszta mindenki számára, ki nyert.

Floyd Mayweather just got paid millions of dollars to destroy Tenshin in less than a round. The greatest businessman in history. #Rizin14

