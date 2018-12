Erre a 99 yardos visszahordott TD-re lehet, hogy örökké emlékezni fognak

Nem kizárt, hogy utolsó meccsét játszotta le Oaklandben a Raiders, amely 2020-ban Las Vegasba költözött, jövőre pedig még nincs meg az otthona – London már jelezte, tárt karokkal várja a csapatot. Úgyhogy, ha már utolsó mérkőzés, valami maradandót érdemelt meg a világ egyik leghíresebb szurkolótábora, és amellett, hogy a Raiders a csalódott csapatok meccsén 27-14-re megverte a Denver Broncost, volt egy touchdown, ami sokáig emlékezetes marad.

Az első negyed elején járt még a meccs, amikor a Broncos puntolta el a labdát, a speciális egység azonban bénázott egyet, Dwayne Harris pedig gondolt egyet, felkapta a labdát és a pályán végigsprintelve a gólterületre futott vele.

99 yardos TD volt ez, az nfl.com szerint ez volt minden idők második legmesszebbről visszahordott touchdownja.

Az Oaklandnek ez mindössze a negyedik győzelme volt a szezonban, miközben már van 11 veresége. A Denver mérlege 6-9.

Eredmény – NFL

Oakland Raiders-Denver Broncos 27-14

korábbi eredmények:

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 10-24

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 26-18

Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers 27-20

Detroit Lions-Minnesota Vikings 9-27

Indianapolis Colts-New York Giants 28-27

Miami Dolphins-Jacksonville Jaguars 7-17

New England Patriots-Buffalo Bills 24-12

New York Jets-Green Bay Packers 38-44 – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles-Houston Texans 32-30

Arizona Cardinals-Los Angeles Rams 9-31

San Francisco 49ers-Chicago Bears 9-14

New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers 31-28

Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs 38-31

Tennessee Titans-Washington Redskins 25-16

Los Angeles Chargers-Baltimore Ravens 10-22