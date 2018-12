Egészen hihetetlen hírről számolt be a spin.ph. Egy 55 éves Fülöp-szigeteki kosárlabdázó egy bemutató mérkőzésen egymaga 142 pontot dobott.

Úgy, hogy csak az első és a negyedik negyedben lépett pályára.

Allan Caidicről van szó, aki legendának számít arrafelé, a nyolcvanas-kilencvenes évek triplakirálya volt. Most is a 46 hármast dobott, azaz 138 pontot szerzett triplából. Csapata 184-73-ra nyert, és ugyan ez tényleg csak egy sörmeccs volt, azért így is elképesztő teljesítmény.