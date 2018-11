Véget ért a szegedi veretlenség a Bajnokok Ligájában

Sorozatban harmadszor is kikapott a Telekom Veszprém

A MOL-Pick Szeged két góllal kikapott a francia Paris Saint-Germain otthonában vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hatodik fordulójában. Öt kör után már csak ez a két csapat rendelkezett százszázalékos mutatóval a BL-ben.

Jól kezdtek a vendégek, a PSG hét perc alatt csupán egyszer talált be, de a folytatásban összeállt a védekezése, és a 17. percben átvette a vezetést is a hazai csapat. A folytatásban a szegediek többször is a kapufát találták el, ezt a párizsiak kihasználták. A magyaroknak össze kellett kapniuk magukat, szünetre úgy alakult ki 15-14-es hátránya a magyar bajnoknak, hogy 3-0-s sorozattal zárult a játékrész.

Fordulás után remekelt a Szeged, 20-19-re elhúzott, a franciák viszont felvették a kesztyűt és kimagasló játékkal ruggoltak elő. A német Uwe Gensheimer találataival ellépett a PSG, és a vendégeken a kapuscsere sem segített, ráadásul a szlovén irányító, Dean Bombac végig gyengén teljesített. A hajrában igyekeztek a vendégek, de ez csak arra volt elég, hogy egy 4-0-s szériával az utolsó percig szorossá tegyék az állást.

A Szeged jövő szombaton a svéd IFK Kristianstad otthonában folytatja szereplését a BL-ben.

Végeredmény – férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló, B csoport: Paris Saint-Germain (francia) – MOL-Pick Szeged 33-31 (15-14)

Nyitókép: pickhandball.hu