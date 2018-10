Ezért tört ki tömegbunyó az NBA-ben

Ahogyan arról vasárnap beszámoltunk óriási balhé alakult ki a Houston Rockets Los Angeles-i vendégjátékakot. A meccs utolsó negyedében Rajon Rondo és Chris Paul szólalkozott össze, amiből verekedés lett, ehhez csatlakozott Brandon Ingram is. Mindhármukat kizárták, és eltiltásra is számíthatnak.

Záporoztak a parasztlengők James első hazai meccsén Állítólag egy köpéssel indult az egész, szép nagy balhé kerekedett belőle.

Hétfőn perdöntő bizonyíték került elő, nevezetesen egy felvétel az esetről. Azt eddig is lehetett már hallani, hogy a Lakers játékosa arconköpte ellenfelét és ez okozta a csetepatét, ezt a videó is alátámasztotta. Rondo ráadásul még trükközni is próbált, mivel alig lehet felvételen is látni a gusztustalanságot.

Ez persze nem menti föl a többieket a verekedés alól, de kétségtelen bizonyítéka, hogy okkal kapta föl a vizet Paul.

Nyitókép: Harry How/Getty Images